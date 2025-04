Cuidado: el aparato que tenés que desenchufar cuando dormís para evitar un incendio

Lejos de ser un caso aislado, se trata de una combinación de factores que pueden evitarse con simples hábitos y mayor conciencia sobre el uso seguro de estos dispositivos.

Cargador Getty Images

Por qué es peligroso dejar enchufado el cargador del celular

El problema no solo incluye al cargador en sí, sino también a las condiciones en las que suele utilizarse. Muchos modelos genéricos o de mala calidad carecen de sistemas de protección y tienden a sobrecalentarse con facilidad, en especial si se los usa sobre superficies acolchadas como colchones, sillones o frazadas.

Además, el deterioro del cable, ya sea por pliegues, extremos pelados o un uso prolongado, incrementa el riesgo de cortocircuito. A esto se suma la costumbre de enchufarlos en zapatillas recargadas o alargues con múltiples dispositivos conectados, lo que aumenta aún más la posibilidad de una falla eléctrica.

Cargador solar 3.png Freepik

Uno de los errores más frecuentes es colocar el teléfono y su cargador bajo la almohada. Esto impide que el calor se disipe y genera una acumulación térmica que puede iniciar un foco de incendio.

Para evitar accidentes, especialistas en seguridad recomiendan usar cargadores originales o certificados, no dejar el celular cargando sobre la cama ni cerca de elementos textiles, y desconectar el cargador cuando no esté en uso. También se aconseja no cargar el dispositivo durante toda la noche: con unas horas antes de acostarse suele ser suficiente. Revisar el estado del cable y evitar conexiones en zapatillas sobrecargadas también ayuda a prevenir situaciones peligrosas.