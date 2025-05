Ya se siente la tormenta: a qué hora llegan las lluvias a CABA

El alerta amarilla también abarca a la mitad noroeste de la provincia de Buenos Aires y a la mitad sudeste de Entre Ríos. En toda esa región se esperan tormentas localmente fuertes acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que no saquen la basura; retiren los objetos que impidan que el agua escurra; eviten las actividades al aire libre; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 04-05-25 SMN