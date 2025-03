La ex pareja de Diego Maradona, Verónica Ojeda, insultó este martes a la psiquiatra acusada Agustina Cosachov antes del incio del juicio por la muerte del astro argentino en noviembre de 2020. " Perra mal parida " y “¡asesina, vení a dar la cara!” , fueron algunas de las palabras que le expresó en los pasillos del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Cosachov, que se encuentra acusada del delito de homicidio con dolo eventual, escuchó los gritos de Ojeda, pero no se detuvo y continuó su marcha hasta la sala para dar inicio a la previa del juicio.

Antes de ingresar al Tribunal, la ex pareja de Maradona se emocionó y manifestó que esperaba "mucho" este día, haciendo referencia a las diversas suspensiones que tuvo el debate, consigna NA.

Diego Maradona El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó este martes 11 de marzo. Redes Sociales

Primera jornada del juicio por la muerte de Maradona

Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra comenzaron a investigar su muerte e imputaron a la psiquiatra Agustina Cosachov, al neurocirujano Leopoldo Luque, al psicólogo Carlos Ángel Díaz, a la médica Nancy Edith Forlini, al enfermero Ricardo Almirón, al jefe de enfermeros Mariano Ariel Perroni y al médico Pedro Pablo Di Spagna.

La enfermera Gisela Dahiana Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, será sometida a un juicio por jurado tal como lo solicitó su defensa. El delito prevé penas que van de 8 a 25 años de prisión y los jueces serán Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

Hay cinco representantes del damnificado y son Dalma y Gianinna Maradona, representadas por Fernando Bulando; Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona por Mario Baudry; Diego Junior con el patrocinio de Luis Rey Ramírez y Matías Casanova; y Jana Maradona representada por Gustavo Pascual y Félix Linfante.

El debate debía empezar en junio del año pasado, pero fue suspendido por pedido de las defensas y el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 dispuso el arranque para esta fecha.

Si bien hay más de 190 testigos, no ingresarán este martes, sino que hoy será la apertura del juicio con los “lineamientos de la acusación y la defensa” y los alegatos de inicio. Habrá audiencias tres veces por semana: martes, miércoles y jueves desde las 9:30.

Están acusados por homicidio simple cometido mediante dolo eventual y falsedad ideológica. Esto significa que los imputados habrían actuado con conocimiento de las posibles consecuencias fatales de sus acciones, pero no tomaron medidas para evitarlo.

Dalma Maradona habló antes del juicio de la muerte de Diego: "Yo voy a ir hasta lo último"

Comenzó el juicio de Diego Armando Maradona y sus hijos e hijas acompañan el proceso, entre los cuales se encuentra Dalma, quien aseguró que su compromiso está firme: “Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia voy a ir hasta lo último”. El primer litigio se llevará a cabo en los Tribunales de San Isidro y se estiman tres sesiones por semana.

Son ocho personas las imputadas, siete serán juzgadas de manera habitual, mientras que la restante lo hizo a su manera. Las penas podrían ir de entre 8 a 25 años.

Dalma aseguró que ella y Giannina no podrán estar presentes en el juicio hasta que declaren: “Creo que hasta que nosotras no declaremos no podemos presenciarlo. Una vez que declarás, sí, y a partir de ahí podemos participar del juicio”.

“Tengo la fe de que va a salir todo bien. Estoy muy ansiosa porque hace cuatro años que estamos esperando esto. Más allá de todo, hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron”, agregó en LAM.

También aseguró que el objetivo de su familia es esclarecer las responsabilidades: “Nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quién fue contratada, quién le pagaba el sueldo, quién organizaba la casa, quién les daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”.

Por último, indicó: Yo no estoy inventando nada. Ponele que mi papá los quería, pero son personas que tenían que hacer su trabajo, no eran amigos de mi papá. Eran los médicos, la psiquiatra, el psicólogo. Hay cosas que no cuento para preservar a mi papá”.