Estalló el escándalo: el papá de Jésica Cirio le pidió a su hija que se saque el apellido

Horacio aseguró que él no rompió la relación con ella, sino que fue la propia modelo quien lo hizo. “Para ella no existo”, aseveró.

Horacio Cirio, el padre de la modelo Jésica Cirio, se refirió a su hija con mucho enojo y no solo le pidió que se saque el apellido, sino que también le pidió que le devuelva su casa. “Para ella yo no existo”, expresó e indicó que él no es el culpable de que la relación entre ambos esté rota.

Sucede que en Puro Show le mostraron un informe en el que muestra la vida de lujo que lleva su hija: “Empiezo a escuchar el tema de las carteras. A mí me están negando algo que es mío, yo siento que me robaron mi casa. Está mi ex con un chabón hace muchos años".

Respecto a su vínculo con ella indicó: “Yo no rompí ninguna relación, ella rompió. Yo me fui con lo puesto de mi casa. Que se lo saque ahora el apellido Cirio, en Lanús fue bastión de gente noble y trabajadora. Para ella no existo ni yo ni su hermano, no le importó de la muerte de su hermana. Vi cómo y dónde y de qué manera está enterrada su hermana, es denigrante".

"Ya no la conozco, todos dicen que lo hizo con dinero del pueblo. Mi casa estaba valuada en 160 mil dólares, que me den la mitad, serían 3 o 4 de las cosas que tienen ella. Los afectos con la plata no se mezclan”, agregó.

Pero, antes de terminar le destacó la importancia de la familia: “Sigue siendo mi hija hasta el día que yo me muera, es la hija de Don Cirio. No se puede borrar, así lo quiso el destino". ¿Qué opinará Jésica?