La periodista detuvo la pelea constante con la cantante y le brindó apoyo por no opinar sobre la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena.

Luego de la triste noticia de la muerte de Mila Yankelevich , los medios replicaron los mensajes de los famosos en apoyo a la familia de Cris Morena. Sin embargo, Eugenia China Suárez prefirió no expresarse, entonces recibió muchos cuestionamientos. Ante esta situación, la periodista Yanina Latorre la defendió , en medio de la pelea interna entre ambas.

“Indignación es ver cómo tantos se cagan en el sufrimiento de una madre, abuela, padre, hermanos, regodeándose en el dolor, fomentando el morbo. Nunca me voy a subir a ese tren. Lo importante no es 'qué famoso se pronunció públicamente sobre tal tragedia'. Hay cosas que se manejan en privado, aunque cueste creerlo ”, indicó la actriz.

Muchas personas habían señalado como “indignante” que Suárez no se exprese sobre el fallecimiento de la niña, luego de la tragedia ocurrida en Miami. Su respuesta tuvo muchos comentarios de apoyo e incluso cuestionaron a los famosos que se expresaron el público.

Tras la repercusión que se generó, Yanina Latorre opinó: “En esta tiene razón la China”. Este gesto sorprendió a los usuarios de X, ya que ambas tienen una guerra declarada.

La China Suárez se va a vivir a Turquía: se llevará a la hija de Nicolás Cabré de forma permanente

La actriz China Suárez decidió irse a vivir con Mauro Icardi a Turquía y se reveló que su hija Rufina fue anotada en un colegio, por lo que el actor Nicolás Cabré ya no convivirá con su pequeña y se deberá esperar a los próximos días para entender cómo fue la negociación.

Durante una nueva edición de Intrusos, Karina Iavícoli comenzó por revelar: "Tengo para decir que se van a mudar a una casa mucho más grande. Esto enmarcado en el proyecto de familia que tienen Mauro y la China Suárez. Había rumores pero ahora tengo la confirmación, Rufina empieza el colegio en Turquía el 8 de agosto". Así, la hija de Nicolás Cabré ya tendría todo arreglado para dejar Argentina de forma permanente.

Y lo más llamativo de todo esto es que Amancio y Magnolia. los hijos de Benjamín Vicuña. no se quedarán, sino que regresarán a Argentina en los próximos días. Ante esto, Paula Varela agregó: "Vuelven con la mamá de Eugenia, ella no va a volver por ahora y no tiene prevista una vuelta. Sería de aquí en más la mamá de Eugenia la encargada de llevar y traer a los chicos".