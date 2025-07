Una comedia policial llegó a Netflix y se convirtió en lo más visto: de qué se trata y por qué es furor

Aunque la crítica especializada la tildó de “inmadura y predecible”, Almost Cops tiene todo lo que el algoritmo ama: un ritmo frenético, escenas que se convierten en memes, y un dúo disfuncional con química explosiva. En Rotten Tomatoes ronda el 48%, pero en redes la califican como “una de las mejores tonterías del año”. Comparada con Hot Fuzz y Bad Boys, Almost Cops no reinventa el género, pero lo sacude con gracia. Tiene ese tono de comedia que no se toma en serio, pero logra entretener y atrapar con su estilo europeo. Ideal para maratonear un fin de semana sin pretensiones.

Almost Cops

Sinopsis de Almost Cops, la película que es furor en Netflix

En este guion policial, dos amigos sin rumbo son confundidos con cadetes de policía y terminan accidentalmente involucrados en una investigación criminal de alto riesgo. Lo que empieza como una farsa para conseguir beneficios se convierte en un torbellino de persecuciones, torpezas y situaciones insólitas donde la delgada línea entre la ley y el desastre se desdibuja por completo.

Tráiler de Almost Cops

Embed - Almost Cops | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 11/07/2025

Reparto de Almost Cops