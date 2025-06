Una joven española sorprendió al comprar las farmacias de Argentina con las de su país: "Son como..."

“Las farmacias. Las farmacias es súper raro porque hay una parte que sí que es farmacia donde pides los medicamentos, pero la otra parte es como una especie de Primark. O sea, está la parte de maquillaje, de shampoo, todo eso”, comenzó Laura en su video, a lo que agregó: “También hay comida dentro de la farmacia. Es súper raro”.

Reto viral Tik Tok

Otro de los puntos que sorprendió a la chica en su comparación fue en el método de pago para las farmacias argentinas: “Lo que pasa es que nosotros cuando pagamos, pagamos con el contactless, así normal. Y ellos aquí, además de tener el contactless, también tienen un QR (...) Escaneas el QR, pones el monto y pagas. Ya está”.

Además, destacó otra diferencia entre Argentina y España: “Otra, es que no hay un mínimo para pagar con tarjeta. Yo sé que en España, por ejemplo, cuando vas a un chino o algo de eso y vale un euro el agua, te dicen, no, tienes que elegir algo más porque si no, no puedes pagar con tarjeta. Y aquí no, aquí puedes coger lo que quieras y pagar con tarjeta”.

Su video despertó miles de comentarios de argentinos, que le explicaron los motivos de este funcionamiento. Además, generó opiniones divididas entre quienes defendieron las particularidades del comercio argentino y quienes coincidieron con la sorpresa de Laura.

El video de la joven española que comparó las farmacias argentinas con las españolas