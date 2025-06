Preocupación por el futuro del Inpres tras su fusión con el Segemar

Para poder analizar esta fusión y entender el funcionamiento del Inpres, C5N dialogó con la ingeniera química Marita Benavente, ex secretaria de Estado y ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan. Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de gestión sobre el instituto, según explicó. "Es una lógica de centralización de la gestión pública que se realizó de idéntica manera en el año 1996 durante el gobierno de Carlos Menem", amplió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mesa_cytec/status/1937318778166985090&partner=&hide_thread=false En enero de 1944 un terremoto de 7,4 grados escala Richter destruyó #SanJuan y causó 10.000 muertes. En 1977, otro sismo se cobró la vida de 65 personas. Hoy #Milei para ajustar el “gasto público” fusiona el Instituto Nacional de Prevención Sísmica #Inpres con el #SEGEMAR. pic.twitter.com/eqTp1HZP8O — MesaFederalxCyT (@mesa_cytec) June 24, 2025

En 1996, también se fusionó por el Decreto 660/96 Art. 37 el Instituto Nacional de Tecnología Minera (Intemin), creado por Decreto Nº 2818/92. El Centro Regional de Agua Subterránea -CRAS- creado por Ley Nº 20.077 y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) creado por Ley Nº 19.616, constituyendo el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). En el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

¿Existe algún tipo de "beneficio" económico esta fusión? Marita explicó que el Inpres actualmente cuenta con 42 empleados y que el 20% de la planta tiene el pedido de jubilación para 2025 y "no se esperan refuerzos". "No se puede pensar que habrá ahorros en esa cantidad de empleados porque son poquísimos para la tarea de enorme relevancia social que realizan".

En cuanto a su manejo, la ex secretaria de Estado detalló que desde Buenos Aires se pagan los servicios del instituto, con sede en San Juan, y las compras también se envían de manera centralizada desde CABA. "Es decir, no manejan fondos del erario público. Todos los fondos para equipamiento tecnológico provienen de convenios con organismos internacionales como la ONU o países como Alemania. No hay inversiones estatales nacionales en modernización tecnológica desde hace años. No veo en qué podrían mejorar las cuentas", sentenció.

Lo que va a empeorar, para la Marita es que "si va a empeorar que desaparecerá de la línea de presupuesto el Instituto como organismo autárquico. Esto le quitará visibilidad para la asignación de recursos al momento de realizar presupuestos vinculados con los objetivos del Inpres. Lo que no se ve, no existe".

¿Qué trabajo realiza el Inpres? Según explicó la ingeniera, con los diferentes gobiernos de San Juan, el instituto trabaja para supervisar las instalaciones mineras y asesorarlas en lo referido a construcciones o instalaciones en alta montaña sobre riesgo de colapso o resquebrajamiento de estructuras en zonas de alta sismicidad.

¿Cómo continuará el funcionamiento del Inpres?

"Funcionarios del actual Segemar han asegurado hoy que no se tocarán los puestos de trabajo, que todo seguirá funcionando como hasta ahora", adelantó Benavente. Por lo que "sería un despropósito reducir el personal en un instituto que supo tener más de 100 empleados y hoy cuenta con 42".

Por lo que las "consecuencias de la fusión son impredecibles", añadió la entrevistada que el organismo puede hacer estudios sobre sismicidad en operaciones de fracking en Vaca Muerta, puede asesorar a ingenieros civiles que construyen diques de cola para la lixiviación de metales en operaciones mineras de gran escala, pueden capacitar a la población sobre las medidas de seguridad y recaudos que hay que tomar ante un terremoto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/inpres_sismos/status/1938640025823924248&partner=&hide_thread=false #Sismo de 3.1° a 96 Km. de profundidad en San Juan.



¿Lo sentiste? Informalo entrando al siguiente link: https://t.co/R7HtYei27w pic.twitter.com/b7m5Sdu6JX — IPRES Bot (@inpres_sismos) June 27, 2025

El Inpres controla una red de sismógrafos a nivel nacional y registra cada evento, publicando en la web institucional inpres.gob.ar, esta tarea se extiende a todo el territorio argentino y educa además, a las poblaciones sobre cómo debe actuar ante el riesgo sísmico.

La motosierra del gobierno nacional avanza sobre el sistema científico y tecnológico nacional: "Avanza la centralización, el desfinanciamiento, la subejecución y el desmantelamiento de capacidades nacionales. Están apagando las luces de un sistema científico y tecnológico que nuestro país necesita para salir adelante".