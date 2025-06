La escalofriante historia de los tres cosmonautas rusos que murieron en apenas segundos

Algunas tragedias soviéticas durante la carrera espacial no son tan conocidas en comparación con las norteamericanas, como por ejemplo la misión del Apolo 1. Sin embargo, la historia de los tres cosmonautas rusos es una de las más impactantes, porque se podría haber prevenido. Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsáyev tardaron 110 segundos en morir durante el reingreso a la Tierra , pero desde el control de la misión nunca se dieron cuenta, hasta que abrieron la escotilla de la cápsula espacial y ya era demasiado tarde.

Cosmonautas rusos (1).png

Para poder entender más cómo funcionan los viajes al espacio y, especialmente, cómo son equipados los astronautas/cosmonautas en sus trajes espaciales, C5N habló con Pablo Gabriel de León, ingeniero aeroespacial de la NASA que trabajó en Space X.

Esta no fue la primera tragedia de la carrera espacial soviética, sino que años antes, la Soyuz 1 se había estrellado durante su reingreso a la Tierra, por una falla en el paracaídas, muriendo en el instante su único tripulante Vladímir Mijáilovich Komarov.

En el caso de la Soyuz 11, si bien hubo desperfectos técnicos y un accidente fatal, los cosmonautas no llevaban sus trajes espaciales puestos, hecho clave que pudo haber salvado sus vidas momentos antes del aterrizaje. De León contó que "después de la estadía en la primera estación espacial rusa, los tres cosmonautas fallecieron por una fuga de oxígeno".

Los tres cosmonautas sabían que iban a morir: cómo fue el regreso de la Soyuz 11 a la Tierra

Una válvula se abrió, mucho antes de tiempo, cuando los tripulantes estaban todavía en el espacio, a unos 80 o 90 kilómetros de altura y "lamentablemente no les dio tiempo de poder cerrar la válvula manualmente, de hecho los cosmonautas se dieron cuenta de lo que estaba pasando".

Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsáyev comprendieron lo que les estaba pasando y, uno de ellos llegó a desabrocharse los cinturones para poder alcanzar la válvula y arreglarla manualmente; sin embargo, no pudo y quedó inconsciente por la pérdida de aire.

Tras permanecer 24 días en el espacio, los cosmonautas desacoplaron la Soyuz 11 de la estación espacial y emprendieron su regreso a la Tierra. El último diálogo entre los cosmonautas con el control desde tierra, fue normal: "Aquí Yantar todo va perfectamente a bordo. Estamos en plena forma. Preparados para el aterrizaje. Puedo ver la estación. El sol brilla", expresó uno de ellos. "A punto de reunirnos, preparen coñac", añadió otro de ellos.

Captura video Soyuz 11 .png Imágenes del momento del aterrizaje de la Solyuz 11.

El aterrizaje ocurrió como lo esperado, los paracaídas se abrieron a tiempo, y luego los cohetes retropropulsores permitieron que la cápsula se pose con suavidad sobre la tierra, en lo que ahora es Kasajistán. El equipo de rescate se abalanzó hacia la nave y abrió la escotilla para comenzar a sacar a la tripulación, sin embargo, al ver en su interior se dieron cuenta de que algo andaba mal.

Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Viktor Patsáyev estaban muertos, años después se dieron a conocer las grabaciones del momento en que los rescatistas comienzan a practicarle RCP a los tres cosmonautas, que están recostados sobre el paso. Toda tarea de reanimarlos era imposible porque ya llevaban muertos media hora.

Un dato clave es que los tres cosmonautas no tenían trajes espaciales, según relató De León, en esa época no usaban trajes espaciales, los soviéticos tenían una tradición de no usar en algunas naves, porque ellos confían mucho en la integridad estructural.

Los trajes impedían que entraran más tripulantes en las cápsulas, en el caso de la espacial rusa Vostok 1, Pablo contó que volaron tres cosmonautas cuando, en Estados Unidos, estaba preparando la Géminis para poder hacer volar dos personas. "Ellos se adelantaron y volaron tres cosmonautas bastante apretados en una cápsula que era, básicamente, había sido diseñada para una sola persona", señaló.

¿Se hubiesen salvado los tres cosmonautas si tenían puestos sus trajes espaciales? "Si la hubieran tenido, los trajes espaciales se hubieran inflado automáticamente cuando se detecta a bordo la disminución de la presión atmosférica y eso los hubiera mantenido con vida", confirmó el especialista.

Captura video Soyuz 11 (1).png En internet se puede encontrar el video donde se ve a los cosmonautas recibiendo reanimación cardiopulmonar.

En esa línea contó que, de hecho, una de las lecciones que se aprenden como resultado de esta tragedia fue la incorporación de trajes espaciales en las naves Soyuz posteriores, y de hecho las naves Soyuz que siguen volando hoy día también tienen estos trajes espaciales.

Los rusos llaman a los trajes espaciales "Sokol", y estos "se inflan automáticamente en el caso de que haya un descenso de presión, que afortunadamente no ha pasado en las naves posteriores". Los cambios que sufrieron las naves espaciales Soyuz, las modificaciones y las mejoras, hicieron que al día de hoy es una nave extremadamente segura.

¿Cómo son los trajes espaciales y para qué sirven?

De León explicó que existen dos tipos de trajes espaciales, los que se denominan de actividad intravehicular, como el Sokol que utilizan los rusos, o los de Space X que utilizan en las misiones de la nave Dragon, más livianos y ceñidos al cuerpo.

Tripulación SpaceX.JPG Fram2/SpaceX/AFP vía Getty Images

"Estos trajes sirven exclusivamente para que en el caso de que haya un problema de presión, justamente que se disminuya la presión dentro de la nave espacial, como resultado de un problema como el de la Soyuz 11", añadió o que un micrometeorito, estos trajes están hechos para protegerte justamente de lo que se denomina una descompresión súbita de la cabina.

Otro tipo de traje son los trajes de actividad extravehicular, que son más grandes, "tienen una mochila, tienen protección de radiación, son mucho más voluminosos y estos sí se usan para poder hacer lo que se denomina actividades extravehiculares o caminatas espaciales", que pueden llegar a pesar 200 kilos en tierra.

¿Por qué los trajes espaciales no se usan en la Estación Espacial Internacional?

Pablo Gabriel de León aclaró que dentro de la EEI existe una atmósfera controlada con oxígeno y control de temperatura, lo que hace que no sea necesario el uso del traje espacial dentro. "Solamente se usa cuando tenés que salir de la nave o de la estación o en las maniobras peligrosas que son el lanzamiento o reingreso a Tierra", especificó.

Estación Espacial Internacional

Hace poco tiempo en la estación espacial hubo una fuga en uno de los módulos, en un módulo ruso, pero lo resolvieron y se trató de una fuga menor: "Tendría que haber una falla catastrófica, que un meteorito le pegara parte de la estación espacial y la despresurizara y ahí sí sería un problema mayor, ya que si es lo suficientemente grande la perforación hecha por el meteorito, todo el aire se escaparía por ahí rápidamente y quizás los astronautas no tendrían la oportunidad de poder repararlo, se tendrían que guarecer en las naves espaciales y desacoplarse de la estación espacial".