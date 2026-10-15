16 de octubre de 2026 Inicio
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Tragedia en Zárate-Brazo Largo: un camionero murió tras el choque e incendio de dos transportes de carga

El siniestro ocurrió en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera. Hubo un segundo accidente a pocos kilómetros y el tránsito estuvo interrumpido durante seis horas.

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Tras el choque y posterior incendio murió uno de los camioneros.

Tras el choque y posterior incendio murió uno de los camioneros.

Un trágico accidente vial se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 99, en el complejo Zárate-Brazo Largo. Dos transportes de carga colisionaron de manera violenta cerca de Isla Talavera, lo que provocó que ambos vehículos quedaran envueltos en llamas casi de inmediato. Como consecuencia del impacto y el posterior fuego, uno de los camioneros perdió la vida en el lugar.

Kilómetro 923 de la Ruta Nacional 11, Florencia (Santa Fe).
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La muerte del conductor fue confirmada por Mauricio Vega, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zárate, quien detalló que el incendio consumió por completo ambas unidades de transporte, en declaraciones al medio R2820. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima fatal ni la mercadería que trasladaban los camiones. Asimismo, la mecánica de la colisión y las causas que desencadenaron el fuego permanecen bajo investigación judicial y pericial.

Uno de los transportes, que trasladaba cargas generales, se incendió por completo.

Uno de los transportes, que trasladaba cargas generales, se incendió por completo.

En una jornada marcada por las complicaciones viales, se produjo un segundo choque entre dos camiones a tan solo cuatro kilómetros de distancia, sobre el kilómetro 103 de la misma arteria nacional. En este segundo episodio, los choferes sufrieron lesiones leves y no se lamentaron más víctimas fatales. Aunque no se ha confirmado una relación directa entre ambos hechos, la proximidad geográfica y temporal agravó la emergencia en la zona.

Ante la severidad de lo ocurrido, se desplegó un intenso operativo de emergencia que incluyó a dotaciones de Bomberos Voluntarios, ambulancias, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la concesionaria Autovía del Mercosur. Para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los rescatistas, la empresa dispuso un corte total de la circulación en ambos sentidos, estableciendo retenes en el peaje de Zárate (km 85) y en el puesto de la Policía Caminera de Ibicuy (km 119).

La interrupción afectó la conexión entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, al tratarse de un punto neurálgico para el transporte de cargas y pasajeros. Tras más de seis horas de intenso trabajo para sofocar las llamas y remover los restos incendiados, el tránsito quedó completamente restablecido cerca de las 5.30 de la madrugada.

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