20 de octubre de 2026 Inicio
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River jugó en un alto nivel, goleó 3-0 a Belgrano y se metió en la zona de playoffs del Torneo Clausura 2026

El Millonario tuvo varios momentos de buen juego y se impuso en el Mario Alberto Kempes con tantos de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, por lo que accedió a los puestos de clasificación a la fase eliminatoria y hasta sueña en la tabla anual. Ahora, recibirá a Racing en el Monumental.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
River goleó a Belgrano en Córdoba.

River goleó a Belgrano en Córdoba.

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River goleó 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Tomás Galván abrió el marcador durante el primer tiempo, mientras que Ángel Correa y Thiago Almada lo ampliaron en el complemento. Con el triunfo, el Millonario se metió en la zona de playoffs y en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual.

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El equipo de Leonardo Ponzio inició frenéticamente el partido con un intento antes del minuto de juego de Lucas Beltrán bloqueado por un defensor de Belgrano, que intentaba contraatacar pese a que la defensa del Millonario se encontraba posicionada correctamente.

En este marco, luego el visitante probó con un remate de zurda de Galván atrapado por el arquero Thiago Cardozo. El exjugador de Vélez participó de varias jugadas durante el partido junto a Almada. Por su parte, Correa, como es habitual, retrocedió unos metros para asociarse con sus compañeros e intentar que la pelota le llegue a Beltrán.

En tanto, Correa probó de media distancia pero su disparo salió muy desviado y finalizó una jugada que representó el transcurso del partido: el Millonario progresaba hacia el ataque velozmente y con pocos pases incomodaba la última línea del Pirata.

Por su parte, Belgrano respondió con una acción en la que Lucas Zelarayán, uno de los generadores de juego del equipo cordobés, no pudo rematar frente al achique del arquero Santiago Beltrán cuando se encontraba mano a mano.

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Ángel Correa fue la figura de River en Córdoba.

El conjunto de Núñez dominó el encuentro también a través de las intervenciones de Tobías Andrada, quien se afianza como un futbolista clave en la mitad de la cancha del Millonario y buscó agruparse con Aníbal Moreno.

En tanto, el elenco de Ricardo Zielinsi intentó con un cabezazo de Lucas Passerini tras un centro de Emiliano Rigoni que no llevó peligro al área del Millonario. Después, Correa respondió con un puntinazo y un disparo de zurda, que obligaron a dos espectaculares atajadas de Cardozo, quien es el jugador más destacado de Belgrano por sus intervenciones.

El Pirata, que intenta apoyarse en las apariciones de Adrián Sánchez y Franco Vázquez para progresar en la cancha, tuvo una clara chance para anotar con un potente remate de Ramiro Hernandes tapado por Beltrán, quien demostró que contesta pese a que el partido lo llama en pocas oportunidades.

En este marco, Almada probó de afuera y la pelota pasó cerca del arco del elenco cordobés. El equipo de Ponzio mostraba una situación similar a la de los anteriores partidos, ya que superaba a Belgrano en el juego y contaba con varias posibilidades, pero no podía traducir esta situación en una ventaja.

Cuando parecía que la primera parte se encaminaba a terminar sin goles, Galván recibió un pase de Gonzalo Montiel y estampó el primer tanto en el tiempo adicionado con un disparo en la puerta del área con el que venció a Cardozo.

Thiago Almada anot&oacute; un golazo en C&oacute;rdoba.

Thiago Almada anotó un golazo en Córdoba.

El complemento mostró un tono en la misma sintonía al primero, debido a que el equipo de Ricardo Zielinski manifestó dificultades para avanzar en la cancha ya que Zelarayán y Rigoni tuvieron un nivel bajo y con poca influencia, mientras que el Millonario planteó un férreo juego en el mediocampo.

El elenco de Ponzio anotó el segundo gol a los 4 minutos del segundo tiempo mediante Correa, quien finalmente después de varios intentos concretó su tanto luego de una recuperación de Beltrán y un disparo sutil con el que el Millonario se acercaba al triunfo ante un Belgrano sin respuestas y endeble defensivamente.

Las chances del Pirata ocurrieron a través del juego aéreo por la falta de elaboración colectiva: primero, con un cabezazo de Lisandro López bloqueado por Beltrán después de un tiro libre y después con otro de Passerini nuevamente manoteado por el arquero del equipo de Núñez.

Por último, Almada puso su sello y convirtió el tercer tanto de River a los 27 minutos del segundo tiempo con un golazo a pura velocidad y gambeta mediante un disparo preciso con el que el Millonario goleó en Córdoba.

Con la victoria, el equipo de Ponzio accedió a la zona de los playoffs del campeonato debido a que se ubica quinto en la Zona B con 20 puntos tras seis triunfos, dos empates y cinco derrotas, mientras que en la tabla anual alcanzó las posiciones de las Copa Sudamericana debido a que ahora se sitúa séptimo. En su próximo partido recibirá a Racing en el Monumental el 25 de octubre desde las 19:15.

Por su parte, el Pirata continúa en la tercera posición con 22 unidades luego de seis victorias, cuatro igualdades y tres caídas. Ahora, visitará a Aldosivi en Mar del Plata el 25 de octubre a partir de las 14:45.

Belgrano vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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