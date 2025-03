Revés para Santiago de Love is Blind: la Justicia rechazó un pedido de excarcelación

En tal sentido, se refirió a los motivos de la decisión judicial. "El mismo se rechaza por la gravedad de los hechos que se investigan, la brutalidad del ataque perpetrado por Martínez y la acertada convicción del magistrado de entender que Martínez podría llegar a entorpecer el accionar de la justicia y no descarta que pudiera intentar fugarse", marcó.

Roberto Castillo publicación Instagram La publicación de Roberto Castillo. Instagram (@_robertocastillo__)

La noticia de la detención fue confirmada por Fede Bongiorno tras la información que le brindó Castillo. En esta línea, detalló que la detención también fue por lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada.

Cabe destacar que Emily lo había denunciado y en Bondi Live contó todo en primera persona. Entre otras declaraciones, reveló que la privó de su libertad durante todo el fin de semana. Cabe destacar que la golpeó en la cara y le dejó moretones: "El sábado veía como estrellitas. Me dolía la cara hasta ayer. Se lo decía y me decía 'no pasa nada amor, ya se te va a ir'. Me abrazaba y me pedía perdón".

Emily Ceco habló por primera vez tras la detención de Santiago de Love is Blind

Luego de la denuncia que le realizó Emily Ceco por violencia de género e intento de femicidio, la Justicia decidió detener a Santiago Martínez, participante de Love is Blind por Netflix. “Me da paz”, expresó la exparticipante, quien hace algunas semanas decidió hacer público el caso.

En comunicación con Telefe, Emily expresó: “Que él esté entre las rejas, me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar".

"Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano, duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo, la persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola", agregó.

Y reflexionó sobre su caso: "Lo que hizo fue un intento de femicidio. Vos no ahorcás a una persona ni le pegás en la cabeza si no le querés quitar la vida. Él intentó matarme. No pudo, pero era su fin. Todavía lo sigo viviendo como si hubiese sido ayer. Tener la sensación de que me estaba quedando sin aire porque me estaba ahorcando, eso no lo voy a olvidar jamás".

"Mi familia me acompaña y me apoya en absolutamente todo. Me alientan a que salga, trabaje, me peine y me maquille", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].