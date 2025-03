Emily Ceco habló por primera vez tras la detención de Santiago de Love is Blind

En comunicación con Telefe, Emily expresó: “Que él esté entre las rejas, me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar".

"Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano, duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo, la persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola", agregó.

Emily Love is blind Redes sociales

Y reflexionó sobre su caso: "Lo que hizo fue un intento de femicidio. Vos no ahorcás a una persona ni le pegás en la cabeza si no le querés quitar la vida. Él intentó matarme. No pudo, pero era su fin. Todavía lo sigo viviendo como si hubiese sido ayer. Tener la sensación de que me estaba quedando sin aire porque me estaba ahorcando, eso no lo voy a olvidar jamás".

"Mi familia me acompaña y me apoya en absolutamente todo. Me alientan a que salga, trabaje, me peine y me maquille", concluyó.

Otra de las que opinó fue Cinthia Fernández, pareja del abogado de Emily: "Qué alegría me da. Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado: golpeador preso. Ahora sí, está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años".