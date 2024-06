Reveladores audios: así amenazaba el asesino de Gerli a su hermano previo a matarlo

"Osvaldito no amenaces, yo te puedo matar hijo de puta. Yo puedo vivir hasta los 80 años pero me como una perpetua. Si vivo piola. No tengo para comer, hijo de puta, no tengo para comer, no estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenes?, hijo de puta. Te puedo matar la concha de tu madre", le advirtió Carlos a su hermano en los audios dados a conocer en el programa Mañanas Argentinas por C5N.

"Vas a ver si vas a agarrar el coche. Voy a comer tierra, no te importa un carajo. No tengo plata, la voy a alquilar la casa y te voy a matar. Yo te mato Osvaldito, te voy a degollar", agregó.

hermnao.webp El hombre asesinó a su hermano en plena calle de Gerli.

Carlos Sensori presentaba antecedentes penales y se había ido a vivir junto a su padre, pero la relación entre ambos era violenta, a tal punto que le quebró un brazo. Tras ello, el hombre de más de 80 años fue trasladado primero a un hospital y luego a un geriátrico, ya que ambos no podían convivir.

Luego de los audios, la víctima había presentado una denuncia a la Policía por amenazas quien el viernes dictó una orden de restricción perimetral de 200 metros. "Horas después, un llamado al 911 relata que Carlos estaba disparando en la puerta de su casa, borracho. Va a la comisaría y dijo que tiró un tres tiros, no disparé con un arma de fuego", describió el periodista de C5N Diego Gabriele.

Las amenazas, previo a su muerte del lunes, continuaron el sábado: "El que avisa no traiciona, el que avisa no traiciona. Ya te lo expliqué 20 veces, yo la casa no la quiero, la voy a alquilar. No me queda otra. Estoy sin comer hace un montón de días El que avisa no traiciona Osvaldito tené cuidado conmigo. hace la denuncia la concha de tu madre, te voy a degollar el cuello".

En este marco, días después, y con constantes amenazas, decidió matar a su hermano: se lo cruzó en la calle y le ejecutó 10 disparos, de los cuales 4 impactaron en la víctima. Tras ello, el asesino intentó suicidarse disparándose en la cabeza, pero sobrevivió.