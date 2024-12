Quejas de los vecinos de Caballito por temblores por el recital de YSY A

Además, los grupos de WhatsApp de vecinos explotaron de mensajes de inquilinos y propietarios preocupados por su seguridad ante lo que parecía ser un temblor de una fuerza inusitada en el Río de la Plata.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tortureedpoet/status/1868630084095275246&partner=&hide_thread=false ayer fui al concierto de ysy en ferro… y cuando vuelvo a mi casa (vivo en caballito) mi papá me muestra el chat de los vecinos: pic.twitter.com/RNzcfI59wi — olivia (@tortureedpoet) December 16, 2024

Estos fenómenos se volvieron frecuentes en las presentaciones del artista, cuyo nombre real es Alejo Nahuel Acosta Migliarini. En un recital en Obras en mayo de 2022, el pogo de los espectadores generó un temblor en la zona de Núñez, que se volvió viral y sentó un precedente para siguientes eventos.

La situación, que se repitió en otros conciertos, llegó al punto tal de tener su propio nombre: ysysmo, que también fue la denominación del disco publicado en noviembre de 2022.

De hecho, una presentación en México durante ese año debió ser cancelada luego de que el movimiento hiciera sonar las alarmas de sismos, en un país con una mayor presencia de movimientos de la tierra. Luego de que las autoridades se acercaran al lugar para tranquilizar a los vecinos, el rapero volvió al escenario y pidió a su público no saltar para poder continuar con el espectáculo. Pero, tras cantar la quinta canción, le solicitaron bajar el volumen y ya para el sexto tema, directamente suspendieron el espectáculo para la seguridad de todos los presentes.

"Nunca me pasó tener que decirle a la gente que no salte por un show, amigo" exclamó detrás de escena mientras intentaban continuar con el concierto. Luego, se dirigió a su público: "Es la primera vez que me pasa esto, pero el show de YSY A se terminó por culpa del sismo que hicieron ustedes".