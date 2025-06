Wanda Nara deberá pagar $800 millones de multa: qué hizo

La mediática Wanda Nara rompió el acuerdo viral realizado apenas un día atrás con el juez Adrián Hagopian y deberá pagar $800 millones de multa en un plazo que no fue definido , aunque se trata de algo que no debería presentarle mayores inconvenientes al tratarse de aproximadamente u$s670 mil.

Esta revelación llegó desde el programa DDM, donde la conductora Mariana Fabbiani señaló: "El primer posteo fue a las 19:10, los primeros $100 millones , un repost de Evangelina Anderson. Es lo mismo, arrobado de nuevo Evangelina, otros $100 millones . Ayer a las 21:20 salió en vivo en LAM y las nombra 4 veces, $600 millones , pero voy a dejar en duda por qué dijo 'las chicas'". Así, hizo referencia a que Wanda Nara no puede exponer a Francesca e Isabella públicamente .

"A las 23 hrs estaríamos a $700 (millones) y subió la foto de la mano comiendo sushi, este lo cuento. El último a las 12 de la noche y llegamos a $800 millones, una foto con las nenas de espalda", concluyó. De esta manera, hizo una suma muy sencilla que no necesariamente será la misma que realizará el juez Adrián Hagopian.

Embed WANDA ROMPIÓ LA CAUTELAR DE LA JUSTICIA: DEBERÍA PAGAR 800 MILLONES DE PESOS



A la espera de una confirmación oficial, no sería ninguna sorpresa que a Wanda Nara no le importe esta multa, ya que genera mucho más dinero a diario del que estaría perdiendo. Ahora se deberá esperar a una posible publicación de Mauro Icardi, el principal impulsor de este pedido para que no se siga exponiendo a las pequeñas.

