Marvel perdió millones de dólares con Thunderbolts* y hay preocupación en Disney

Antes de la pandemia, 19 de las 22 películas estrenadas por la productora de Disney habían superado los u$s500 millones a nivel mundial. Desde entonces, solo 6 de las 13 películas han alcanzado la cifra mencionada y esto expone el poco interés de la audiencia por este formato, el cual recibió el término de superhero fatigue, es decir "fatiga de superhéroe".

Marvel películas post Avengers Endgame Las películas tras Avengers: Endgame tuvieron puntos muy altos y muy bajos. The Walt Disney Company

La gran diferencia de esta película con Captain America: Brave New World, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, por mencionar algunas de las que menos recaudaron, es que Thunderbolts* contó con críticas increíbles. Por eso, sorprendió que el filme protagonizado por Florence Pugh no haya podido conseguir un número mejor de taquilla.

En el último tiempo, lo que le ha funcionado a Marvel Studios fueron las películas con grandes colaboraciones, y esto se comprueba con Spider-Man: No Way Home y Deadpool & Wolverine. Estos casos superaron los u$s1.000 millones de recaudación y evidencian que el problema no es el superhero fatigue, sino que los filmes deben llamar la atención de la audiencia para que vayan a los cines.

Marvel comenzó a filmar Avengers Doomsday: ¿utilizará la Inteligencia Artificial para evitar spoilers?

La productora cinematográfica Marvel Studios comenzó con las filmaciones para la película Avengers: Doomsday y parece haber decidido utilizar la Inteligencia Artificial para compartir videos falsos en redes sociales, una sorpresiva estrategia para evitar spoilers.