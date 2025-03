Muerte de bebés en Córdoba: un investigador afirmó que "hay indicios de criminalidad"

En tanto, señaló que en el hospital había elementos médicos, como jeringas y medicamentos, con los cuales se podía "hacer daño". Además, expresó que en mayo de 2022, luego de las sospechas por una posible intervención intencional, el establecimiento médico estableció nuevas medidas de seguridad.

Por otro lado, la declaración de Palazzi se produjo después de que el 21 de enero dos madres de sobrevivientes reconocieran a Agüero, quien se encuentra acusada de aplicar una inyección de insulina y potasio a los menores entre marzo y junio de 2022. Además, está imputada por matar a cinco criaturas e intentar provocar la muerte de otras ocho.

Brenda Agüero Brenda Agüero.

Se trata de Justina B y Yasmin B quienes dieron testimonio frente al Tribunal y el jurado popular en una nueva jornada del proceso judicial que se llevó a cabo en la Cámara 7ma del Crimen en lo Criminal y Correccional.

"La reconozco a Brenda Agüero. Sí, la reconozco. Era Brenda Agüero. Te reconozco perfectamente", señaló en un primer momento Justina mirando a la enfermera. Luego agregó que ella "tocó a la bebé y estaba helada. Tenía las uñitas moradas. Yo te pregunté si era normal que ella se pusiera fría. Te acercaste la llevaste y no me diste explicación de más nada", interpeló.

En el continuado de su testimonio, la mujer siguió dirigiéndole la palabra a la imputada al afirmar: "Cuando la llevaste a Fran me descompuse, me caí al piso. No pude verla. Me volvieron a llevar a la habitación y nadie me explicaba qué pasó con ella".