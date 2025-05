Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán este jueves un paro total y movilización.

En ese sentido, señaló que “los residentes ya están de paro por tiempo indeterminado porque sus salarios no cubren la línea de pobreza". "El personal de planta se suma no solo por solidaridad, sino también porque padecemos la misma situación. Para dar un ejemplo, un enfermero con 10 años de antigüedad en el principal hospital pediátrico del país no llega a los 900 mil pesos”, explicó.

"Masiva asamblea en el Garrahan resuelve un paro de todo el personal para el próximo jueves y sumarse a la movilización hacia el Ministerio de Salud de residentes. Es una pelea a todo o nada porque el gobierno quiere liquidar al principal hospital pediátrico del país", añadió más tarde en una publicación en X.

Los reclamos de los residentes ante la alarmante situación

"Hoy estamos en $797.000, sufrimos la caída del 53% del salario real. No es que con otros gobiernos estábamos bárbaro, pero la situación de ahora es gravísima", contaron los trabajadores en Olga.

Uno de los residentes hizo alarde de la caída del salario real en toda la población, que está rondando el 20% según el RIPTE, pero que en el ámbito de la salud es incluso peor.

Es por ello que los residentes se movilizarán este jueves al Ministerio de Salud: "Cada fuerza suma y cada voz es una voz más en nuestro reclamo".