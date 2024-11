Leonardo Cositorto confirmó que será candidato a diputado en las próximas elecciones

En diálogo con Jorge Rial desde la cárcel, el líder de Generación Zoe se refirió al caso de la estafa en San Pedro y señaló que "no se lo puede comparar".

"Soy un hombre de bien, nunca me peleé con nadie, no tengo ningún prontuario, me presentan como un condenado y, además, el Estado utilizó todas las herramientas para condenarme", apuntó en Argenzuela.