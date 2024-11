Generación Zoe: Leonardo Cositorto se declaró inocente y aseguró que no hizo "ningún tipo de estafa"

También explicó que "todas las empresas se construyeron en forma legal" y que "los emprendimientos fueron llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable", pero que "se infiltraron personas dentro de nuestra organización".

"La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading era una pantalla y hasta yo hacía trading", argumentó. Acerca de la cobertura del caso en los medios de comunicación señaló: "Me difamaron, también la comunidad evangélica me condenó siendo yo un pastor, fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico".

Sobre el proceso judicial manifestó: "No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas". Mencionó que tuvo situaciones de agresión y maltrato en Córdoba, donde contó: "No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron".

"No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato, firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente, pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar", finalizó.