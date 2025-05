La insólita justificación de la abogada de Sebastián Kiczka: "No mataron a nadie"

“No mataron a nadie, no abusaron a nadie”, afirmó la letrada, quien además expresó que “tienen más pena que algunos homicidios”. El hermano del exfuncionario fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado “autor penalmente responsable del delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y abuso sexual sin acceso carnal, todo ello en concurso real”.

Bajo ese punto, la abogada enfatizó que los hermanos “descargaron vídeos que están en línea”: “Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada. Esos vídeos siguen ahí”.

En diálogo con el medio local Misiones Online, Alvarenga también hizo una insólita referencia al material encontrado: “No se sabe quién lo produjo, ni de dónde salió. No se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o dos meses. No aparentan ser niños de Argentina”.

Cuáles son los fundamentos de la condena contra los hermanos Kiczka

Los jueces que integran el Tribunal Penal N°1 de Misiones, Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, decidieron por mayoría que Germán, quien fue diputado provincial por el PRO y La Libertad Avanza, fuera condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real, según los arts. 128 1º, 2º y 5º en función del art. 55 del Código Penal.

Esta resolución había sido rechazada por Cukla, que voto por condenarlo a la pena ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso ideal y el delito de distribución del mismo material, en concurso real.

Para el exdiputado, se los agravantes fueron: la acción concreta de distribución de archivos MASI, el contenido grave de lo divulgado, la organización del material en los dispositivos, su fuga y su condición de diputado provincial

Respecto a Sebastián, fue sentenciado a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad y abuso sexual sin acceso carnal, todo ello en concurso real, que se encuentran subsumidos en el art. 128 1º, 2º y 5°, 119 1º párrafo en función del art. 55 del Código Penal.