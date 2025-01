La angustia de los pasajeros de Flybondi por nuevas demoras y cancelaciones de sus vuelos

El cronista Diego Lewen recorrió Aeroparque y habló con los pasajeros para conocer un poco más sobre la situación. Una de las usuarias contó a C5N: "Me cambiaron el día y no me había dado cuenta, pero porque no te avisan. Ni por mail ni por mensaje, absolutamente nada. Estoy intentando tomármelo con calma, pero ya me dijeron que el vuelo en el que iba estaba lleno y que iba a ser reprogramado. No entiendo nada". Después de haber sido advertida sobre la alta probabilidad de cancelaciones, la mujer aseguró que no volverá a contratar Flybondi para el futuro.

Otro de los pasajeros contó: "Tenía el vuelo ayer en Aeroparque y me lo reprogramaron a Ezeiza, como está todo cerrado tengo que hacer la fila ahora. Yo vivo acá cerca y ahora me tengo que ir a la otra punta".

Comenzar las vacaciones con este tipo de noticias suele causar fuerte malestar en los turistas, teniendo en cuenta que se alquila alojamiento y muchas veces transfers o autos en el lugar de destino. Otra pasajera se quejó por todo lo que provocó la reprogramación de su vuelo.

"Originalmente salía a la mañana y lo pasaron para la tarde así que ya no voy a llegar a Córdoba a horario. Ya no tengo micro para ir a mi destino, pierdo los pasajes y pierdo un día de hospedaje. Vengo a reclamar a ver si me dan alguna respuesta, trato de evitar esta empresa pero por una cuestión económica no me quedó otra", señaló.