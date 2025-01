Juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal: declaran las madres de los sobrevivientes

En la jornada del lunes, Brisa M., madre de una de las bebas fallecidas, declaró y sostuvo que su hija "tenía un pinchazo en la espalda y sangre en su ropa".

A su vez, recordó que Liliana Arias, exdirectora del hospital, le había afirmado que era "la primera vez que pasaba algo así" y que su bebé tenía que ir a autopsia por "muerte dudosa". "Me la mataron y a mí me mataron en vida. Espero que la Justicia sea justa, que haya verdad", expresó, consigna NA.

Se espera que el proceso judicial continúe hasta mitad de junio debido a la gran cantidad de testigos que desfilarán por los Tribunales de Córdoba.

Declaró la mamá del primer bebé fallecido en el Hospital Neonatal de Córdoba: "Le reventaron el corazón"

La madre del primer bebé fallecido en el Hospital Neonatal de Córdoba en 2022 declaró este martes en la sexta jornada del juicio, donde está imputada la enfermera Brenda Agüero y otros 10 funcionarios, y denunció que el corazón de su hijo "estaba totalmente destruido" a pesar de que nació sano.

Se trata de Vanessa Cáceres, quien dio a luz a su tercer hijo, Francisco, el 18 de marzo de 2022. Su muerte fue la primera de las cinco que se investigan en la causa, las cuales se registraron en el centro de salud entre marzo y junio de ese año, y el único de los nacimientos que se produjo por cesárea.

En presencia de Agüero, la mujer contó que después de la cesárea se sometió a una ligadura de trompas, por lo que ella permaneció en el quirófano mientras los profesionales se llevaban a su bebé. "Mi hijo nace, me lo muestran, estaba perfecto. Las palabras de ellos fueron esas: 'Acá está tu hijo, está perfecto'", remarcó.

Cuando se despertó de la anestesia, le dijeron que iba a reunirse con su bebé a las dos horas, pero no se lo llevaron "porque las médicas decían que no estaba lista". "A la hora y media entró una doctora y me dice que a mi hijo lo iban a llevar a terapia porque tenía una arritmia. Yo no dimensioné, pensé que era algo que podían solucionar", explicó.