Huesos hallados en la casa de Gustavo Cerati: giro en la causa que investiga el misterio de los restos humanos

Se trata de una pieza marca Casio, modelo CA-90, que se lanzó al mercado entre 1981 y 1982 pero que recién llegó a la Argentina 10 años después. “Ese reloj fue vendido en el país en 1992. Por el número de serie tenemos cuándo se vendió y otros datos, con lo cual, ese reloj nunca pudo estar ahí antes de 1992", detallaron a TN los investigadores.

Fuentes de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº61, a cargo de Martín López Perrando, que lleva el caso destacaron que "suponiendo que el día que lo compró, lo enterraron, la fecha es del ‘92 para acá".

Otra línea de los investigadores, apunta a quienes vivieron en el lugar con anterioridad, y la búsqueda se hace a través del Registro Civil, empresas de servicios, etc. quien puso este domicilio como particular. “Que murió y lo enterraron, eso está claro. No es que era un indigente que se quedó ahí, se murió de frío y la tierra lo tapó”, sostuvieron los investigadores.

El hallazgo

La hermana de Boy Olmi, Marina, fue la última propietaria de la casa, y que la alquiló a Cerati durante dos años, entre el 2001 y 2003, cuando ella estuvo viviendo en España. La artista plástica vendió la propiedad y proyectaron levantar un edificio. Después de que demolieron la casa empezaron con las tareas de excavación en el terreno, y los obreros encontraron restos óseos que después la policía constató que eran humanos, entre otras pertenencias como el reloj.