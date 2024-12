Fracasó la paritaria de Camioneros y el gremio lanzó "medidas de acción directa"

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunció este jueves el fracaso en la negociación paritaria y lanzó "medidas de acción directa" . El gremio liderado por Hugo Moyano emitió un comunicado en el que cuestionó la actitud del Gobierno de no convalidar el acuerdo logrado y lo acusó de "coartar la libertad para negociar libremente".

" A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas de nuestro convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional . No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen", señala en un primer momento el comunicado emitido por el gremio.

En el mismo sentido, agregaron: "Considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios", esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector".

Embed PARITARIAS

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros declara: A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas del convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del #GobiernoNacional pic.twitter.com/D3Yw6Bk7KJ — infocamioneros (@cgt_camioneros) December 19, 2024

Cuál fue el acuerdo firmado por Camioneros

El acuerdo que el Gobierno decidió no convalidar responde a un incremento en los salarios del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero). Argumentan que dicha cifra atenta contra las proyecciones de inflación.

La directiva del ministro de Economía, según consigna la información de Ámbito, es la de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% mensual en 2025.

El martes se llevó a cabo una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró disconforme. "El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó al salir del encuentro.