Robo millonario a una sede del sindicato de camioneros: se llevaron cerca de 20 millones de pesos

Los ladrones se llevaron una caja fuerte, algunos dólares y varios dispositivos electrónicos a la 01:00 de la madrugada. "Cuando pasa el patrullero, anoche vimos las cámaras, están cargando las cosas y el patrullero no lo ve", señaló Pablo Osuna, el secretario general.

En diálogo con el periodista Néstor Dib para C5N, Osuna explicó que "son las mismas personas" las que robaron en dos gremios. "La alarma se tendría que haber disparado, no se disparó", añadió y remarcó que "atacar la casa de los trabajadores no me parece".

Según las descripciones de los individuos captados en la cámara de seguridad, al parecer se tratarían de tres hombres jóvenes. "A esos se les ve bien la cara", comentó Osuna. El gremio descubrió el robo el lunes por la mañana, cuando los miembros al llegar a la sede descubrieron la entrada violentada y la oficina completamente destrozada.