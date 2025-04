Por segunda noche consecutiva, presos de la cárcel de Devoto realizan un motín por el cierre de los centros universitarios

"El problema es el programa, que este año cumple 40 años desde su creación. La Ministra, por su parte, quiere desarticularlo porque piensa que somos vagos. Su argumento es que 'pasan tanto tiempo en el CUD para no cumplir con las restantes labores del tratamiento'", contó el estudiante universitario.

En ese sentido, Miguel explicó que la pretensión es que reemplacen ese tiempo con trabajos no remunerados, que según él, tampoco hay quien pueda controlarlos. "Se saca a los internos del espacio educativo para hacerlos realizar esas labores, y en caso de que no lo hagan quedan depositados en el pabellón", comentó el interno.

Penal Devoto cárcel Wikimedia Commons

A su vez, refutó: "Bullrich parte de una premisa falsa, que dice que, al pasar mucho tiempo educándose, se sociabiliza menos, pero creo que es muy importante. Estoy pronto a recibirme en mi segunda carrera universitaria y definitivamente creo que la educación es lo que te ayuda de verdad".

El hombre contó que se presentó una acción de hábeas corpus con el objetivo de revocar la medida. "Se pretende modificar una ley y coartar un derecho constitucional, en el CUD pueden estudiar y en los pabellones no. De 1600 internos en Devoto, solo 300 somos universitarios. Y si te quitan la posibilidad de ir al CUD, te impiden acceder a la biblioteca y que estudies con tus compañeros. Desde 2020 los materiales están digitalizados y donde tenemos acceso es ahí nada más", comentó en diálogo con Radio con Vos.

"Quizá no es tan importante que el preso tenga derecho a educación o pueda estudiar. Este programa es el más exitoso en la sociedad, ya 114 profesionales se han recibido. Además, la tasa de reincidencia del 3% es la más baja del servicio penitenciario. Es una persona que el día de la mañana no vuelve a delinquir"; indicó Miguel.

Luego, concluyó: "A fines de fomentar la sociedad hay que educar a la persona. Yo pude comprender el daño que generé gracias a que asisti a un CUD y me formé. Me puse como fin que mis compañeros no tengan que volver a delinquir".