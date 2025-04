Martín Lousteau: "Era un precedente muy peligroso si permitíamos que un presidente nombre jueces por decreto"

"Este es un Gobierno que entre las excusas que utilizó para nombrar a los miembros de la Corte por decreto dijo que había inacción del Senado. Hoy estuvo todo el tiempo tratando de que no haya sesión, lo que es una gran paradoja. También trató de bajar senadores y presionando para que el presidente provisional del Senado suspendiera la sesión . Esto muestra la mentira que utiliza el Gobierno", manifestó, en diálogo con C5N , el dirigente sobre las maniobras de La Libertad Avanza .

En tal sentido, el presidente de la UCR valoró la votación de la Cámara alta para no darle lugar a los pliegos de García Mansilla y Lijo: "Me parece muy importante la reacción del Senado. Era un precedente muy peligroso para el presente y el futuro si permitimos que un presidente, cualquiera sea, empiece a nombrar jueces por decreto, cuando hay receso en el Congreso. Entonces, en lugar de tener jueces independientes tendremos empleados en el Poder Judicial y garantiza que no sea independiente".

Bienvenido sea que el Congreso ponga los límites que tiene que poner para construir una mejor institucionalidad

Durante la entrevista en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre, Lousteau expuso que García Mansilla no puede continuar en el cargo tras la votación en el Senado: "El juez que aceptó ser miembro y le tomaron juramento mintió en la audiencia tres veces. Acaba de tener un rechazo de 51 votos en contra y 20 positivos. ¡No puede seguir siendo miembro de la Corte Suprema!".

El comunicado del Gobierno: "El Senado es el refugio de la casta"

El Gobierno salió a cruzar rápidamente la decisión del Senado, tras la derrota parlamentaria que significó el rechazo los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos propuestos por el Gobierno de Javier Milei para completar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, e indicó su más enérgico repudio a la resolución.

Tras el rechazo de la Cámara Alta al nombramiento de los juristas por decreto en comisión a finales de febrero, desde Oficina de Presidente sacaron un comunicado alertando por las consecuencias del dictamen contra los pliegos propuestos por el mandatario: "Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación".

Además, agregaron: "Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina".