Juan Román Riquelme se sumó al festejo por los 120 años: "Boca es mi vida"

En una entrevista exclusiva a El canal de Boca, el ídolo xeneize brindó sus sensaciones en una fecha particular para la institución y repasó su vínculo con el club: “Creo que hace dos años, el día de la despedida, lo dije. Boca puede vivir sin Riquelme y yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida”.