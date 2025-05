Verónica Ojeda sugirió que Maradona podría haber simpatizado con Javier Milei

"Instalaron que no lo hubiese querido, pero no sé" , dijo en una entrevista con A24, al advertir que su hijo, Diego Fernando, quiere conocer a Milei.

"Aunque no lo creas, hay un Maradona que es fanático de la motosierra", ironizó Ojeda. Su declaración provocó revuelo en las redes sociales, especialmente entre simpatizantes libertarios.

"No sé si a Diego le hubiese gustado o no Milei, tengo dudas porque era guerrillero, le gustaba confrontar", reflexionó Ojeda. "No sé, eh... tengo dudas", insistió, reconociendo que por esta suposición le "van a decir de todo", pero asegurando que no se retractará de lo dicho.

Maradona, a lo largo de su vida, se vinculó con figuras políticas de todo el espectro, desde Carlos Menem hasta Cristina Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, con quien incluso salió al balcón de la Casa Rosada.