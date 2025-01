El duro relato de Leandro Rud tras confirmar que volvió a tener cáncer: cómo atraviesa el día a día

El exmánager había superado la enfermedad que le había afectado las glándulas salivales con metástasis en la cabeza y los huesos. “Mi oncólogo me pidió que desmitifique el cáncer: no es sinónimo de la muerte”, manifestó.

Tras varios años de pelea y tratamiento, reveló que le volvió y detalló cómo vive sus días: "Mi oncólogo Oscar De Cristofaro me pidió desmitificar el cáncer: no es sinónimo de la muerte . El tema cáncer hoy es como diabetes, como el colesterol, se puede cronificar como un tema de corazón".

"Hablando con una amiga me pidió que no diga la palabra y le dije que diga cáncer, porque de acá a tres años, 1 de cada 3 personas lo va a padecer. Hay que asumirlo”, se sinceró en su programa La Noche por C5N.

En ese sentido, contó que hablando con su oncólogo le pidió que deje un mensaje esperanzador: “‘Decile a toda la gente que el cáncer hoy tiene muchas posibilidades y se pude cronificar. Explicale a la gente que no se tire en la cama, que haga muchos deportes’, me dijo que diga. Lo bueno es no tirarse en la cama, no deprimirte, ir para adelante, hacer los tratamientos, cuidarte”.

“No le tengas miedo a la palabra cáncer. Nombrála, decíla porque no te va a cambiar la vida decir ‘tengo cáncer’ y hay que entender que la enfermedad no contagia. No le tengas miedo a lo que viene y a lo que tenes que asumir”, sostuvo.

Desde su punto de vista remarcó que faltan muchas campañas que digan “el cáncer no mata, el cáncer te ayuda a vivir mejor y cambiar tu vida”. “Es obvio que hay cánceres que son fulminantes, pero es bueno que sepamos que tenés muchas herramientas hoy para el cáncer para poder luchar”, indicó.

Por qué es fundamental hacerse chequeos preventivos

En ese sentido, el médico clínico Ramiro Heredia remarcó que es muy importante hacerse los chequeos preventivos, “controlarse es clave para ganarle a la enfermedad”.

“También es muy importante a nivel gubernamental en todo el mundo que salga una campaña que diga que nombre la palabra cáncer, es parte de la vida, no te escondas ante el cáncer”, señaló Leandro Rud en La Noche.

En ese sentido remarcó que “hay que explicarle a la gente que tenes que hacer chequeos todo el tiempo” ya que “todos se tiene que empezar a cuidar y las enfermedades viene cada vez más jóvenes”. “Por eso te digo, cuidá tu vida hoy para tener un mañana mejor”, agregó Rud.

Por su parte, el profesional remarcó la importancia de los chequeos preventivos de salud, es el control que se debería hacer periódicamente, “muchas veces hasta sintiéndote bien, para prevenir o detectar precozmente enfermedades”.

“El cáncer es una enfermedad que sabemos que la detención precoz salva vidas porque te permite descubrir una etapa en las cuales muchas veces no se manifestó clínicamente y que te permite, incluso, tratamientos preventivos. Uno está mucho más cerca de la curación cuando detecta una enfermedad precozmente que cuando es más tarde y ya uno de los tratamientos y el costo para la salud es mucho más costoso”, subrayó.

En ese sentido, aclaró que es importante saber que “para cada edad hay un control y uno al hacerlos, las cosas nos tocan”: “Por más que tengamos tener la vida más sana posible, nos puede tocar una enfermedad con la que nos toque lidiar, pero nos va mejor con las chances de que nos vaya bien y ganarle. Una vez que se detecta una enfermedad hay que tratarla adecuadamente”.

Por otro lado, Heredia remarcó como fundamental el mensaje que dejó Rud sobre desmitificar la palabra cáncer: “Siempre se lo asoció con una enfermedad de la edad y hoy estamos viendo cánceres más precoces en personas jóvenes. Por eso es fundamental los hábitos sanos”.

“Las verduras cobran un papel muy importante, las legumbres, el aceite de oliva como fuente de grasa, y todo eso es algo que tiene beneficios cardiovasculares, mejora los valores de presión, mejora en los valores de diabetes y ayuda a mejorar los valores de peso corporales. Tiene beneficios en algunos trabajos se ha visto sobre algunos tipos de cáncer específicos, como el cáncer de colon”, concluyó.