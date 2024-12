Jorge "Locomotora" Castro sobre su comedor solidario: "No quiero que nadie pase el hambre que pasé yo"

"Tuve la suerte de ser campeón del mundo y vaya donde vaya la gente me ayuda y me da una mano", aseguró el excampeón mundial y agregó: "Yo pasé frío y pasé hambre y me chifló el estómago, por eso no quiero que otros sufran lo mismo que yo".

"Llegué a tocar el cielo con las manos porque fui campeón del mundo, y campeón hay uno solo... De tan herido que estaba terminé peleando con una sola mano y gané por nocaut", recordó. Se trató del título mundial mediano AMB que le ganó a John David Jackson el 10 de diciembre de 1994, en México.

"Peleé consciente aunque no veía nada. Se me reventó una herida sobre el párpado... En ese momento de adrenalina no me di cuenta. Me dijeron que no podía seguir... arriba del ring una alegría porque había ganado y abajo me quería morir, por cómo había quedado por ganar. Yo quería ser el mejor del mundo y no perdonaba a nadie". reflexiono el deportista.

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el deportista aconsejó que "hoy en día todo chico que esté en la calle tiene que hacer un deporte". En este sentido, remarcó: "Yo era un peleador callejero y el deporte me dio todo. Antes se peleaba mano a mano y ahora te pegan un tiro o te agarran entre 4 o 5".

"Locomotora" trabaja mucho en los penales, con charlas a gente privada de libertad, con quienes comparte su historia de vida y lo que pasó él en la calle: "Ahora soy quien soy. En Buenos Aires dio vuelta mi vida", aseguró.

"Tenemos 14 comedores, 4 nuestros y 10 que abastecemos. Hay miles de personas a las que ayudamos en los comedores y en el gimnasio. La Argentina es un país rico que tiras una semilla y crece pero la gente la está pasando muy mal", opinó sobre la realidad de Argentina.