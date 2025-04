El conmovedor testimonio de un hombre ayudado por Jorge Bergoglio: "No lo podía creer"

"Viajamos con la idea de que nos atienda el Presidente de ese momento. Llegamos a Plaza de Mayo y estaban las Abuelas. Cuando entraron quisimos entrar y no pudimos. Las Abuelas no entraron y se quedaron afuera con nosotros preguntándonos por qué queríamos entrar y qué estábamos haciendo en la Ciudad. Les contamos que no teníamos dónde vivir, que vivíamos en una Iglesia evangélica y que teníamos un nene que necesitaba tomar una leche especial de soja", agregó en esta línea.

En tal sentido, destacó la ayuda de las Abuelas de Plaza de Mayo: "Hicieron una vaquita para darnos unos pesitos para que podamos volver a La Plata y comprar la leche. Nos dijeron que esperemos porque nos iban a mandar un asistente social. Vino un asistente social, nos tomó unos datos y nos fuimos caminando por Rivadavia. Había un hombre vestido de negro y digo 'me parece que es el cardenal de Buenos Aires'".

Papa Francisco Jorge Bergoglio Jorge Bergoglio murió a los 88 años.

En tanto, hizo alusión al primer contacto que tuvo con Bergoglio: "Para mí era como mi papá del corazón. Lo agarré de la mano y le digo '¿usted es el cardenal de Buenos Aires?' Me miró sonriendo y me dijo que sí, me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que hice en la Casa de Gobierno. Al otro día lo llamé y me dijo que vaya. Le dije que no terminé el secundario y que no tengo ninguna clase de formación".

En esta línea, el hombre recordó la intención de Bergoglio para ayudarlo a ocupar un empleo. "Me dijo que me iba a dar un teléfono de las Hermanas de Caridad de La Plata. Me entrevisté y me dijeron 'el monseñor te quiere ayudar, no sabemos cómo será la ayuda, te va a volver a convocar para que vayas a Capital'. Me volvió a convocar y me dijo 'no terminaste el secundario y no tenés una formación como para que te pueda ayudar a entrar a laburar como para sostener el grupo familiar'", expresó.

"Me dijo 'te puedo conseguir en una empresa de limpieza pero no te va a alcanzar para cumplir las necesidades básicas’. Me dijo que me anote en un curso de computación y que me ayudará a pagar el alquiler de mi casa por seis meses. El curso lo hice y terminé el secundario. Empecé a hacer lío, como decía él", añadió.

En tanto, subrayó la ayuda que recibió para conseguir una vivienda y por las complicaciones de salud de su hijo: "Me volvió a convocar y me dijo 'te desafío a que termines el secundario y voy a tener una sorpresa para vos con respecto a la vivienda'. Me compró una casa y la hizo de cero. También la amuebló. No lo podía creer. Él acompañó cuando operaron a mi hijo. Compró una silla y mandó los remedios".

Tras el entierro de Francisco, cuándo empieza el cónclave para elegir al nuevo papa

Luego del entierro del papa Francisco de este sábado, el Vaticano se prepara para elegir a su sucesor, a través de un cónclave que cuenta con 135 cardenales aptos para participar, quienes son menores de 80 años y representan a 66 países.

El período de novemdiales, los nueve días de luto posteriores al fallecimiento del sumo pontífice, comenzó el sábado y tendrá fecha de fin el domingo 4 de mayo. Por lo tanto, entre el 5 y el 10 de ese mes podrá iniciar la elección del nuevo santo padre, fechas estipuladas por la normativa vaticana.

Para el proceso de votación, los electores son aislados del mundo exterior para ingresar al cónclave y no pueden usar los teléfonos, ni acceder a medios de comunicación, ni mantener contacto con personas ajenas al proceso. Las sesiones se realizan en la Capilla Sixtina y cada cardenal emite su voto en una papeleta.

Para que un candidato sea elegido, debe tener dos tercios de los votos. Si participan 120 cardenales, es necesario tener 80 votos, por ejemplo. Pero, se pueden realizar hasta cuatro votaciones por día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de cada ronda, los votos se queman con productos químicos que producen humo negro o blanco, según el resultado.

Si la fumata es negra, no se alcanzó consenso y no hay nuevo papa, pero si la fumata es blanca, se eligió correctamente. Esa práctica se mantiene desde el siglo XV.