Escándalo en Love is Blind: revelaron que Santiago Martínez no pasó el examen psicológico

Sin embargo, su madre no compartió esta decisión y se pronunció al respecto: "Ellos podrían haber evitado que Emily sufriera esta golpiza y el maltrato que padeció durante todo un año".

"Tengo entendido, por una fuente interna que no puedo nombrar, que Santiago no pasó el primer test psicológico. Es decir, ellos ya sabían que algo no estaba bien, que no era apto para el programa", añadió la mujer apuntando contra los responsables del reality.

Emily Ceco amplió su denuncia contra Santiago Martínez: "Intento de homicidio"

La exparticipante del reality Love in Blind, Emily Ceco, se presentó nuevamente ante la Justicia para ampliar su denuncia contra su exmarido, Santiago Martínez, por violencia de género. El abogado Roberto Castillo explicó “acá hay una historia de violencia, ella tuvo que repasar un montón de situaciones que vivió hasta lo que nosotros consideramos que es una tentativa de homicidio, que fue el último hecho”.

Tras la salida de la fiscalía junto al letrado, la joven aseguró que la declaración fue “realmente muy larga" y que le hizo "muy mal emocionalmente”. “Me costó mucho declarar por todo lo que estaba viviendo”, explicó y reconoció con Intrusos: “Pude hablar hoy porque tomé valor. Antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Tuve mucho miedo de Santiago y creí que me iba a matar”.

Ahora el fiscal deberá analizar las declaraciones de la exparticipante del reality de Netflix y las pruebas que se presentó. En ese caso, Castillo señaló que Martínez podría ser imputado por “tentativa de homicidio, probación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas en otras ocasiones”.

