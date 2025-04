La foto acalorada que se sacó Oriana Sabatini en corpiño y jogging

La propuesta se completó con una estética beauty descontracturada pero pensada. Oriana lució el pelo suelto, peinado al natural, y un maquillaje glowy que resalta los pómulos y aporta frescura, mientras que el collar con cruz aportó un detalle delicado, sumando equilibrio a un outfit que navega entre lo deportivo y lo sofisticado.

Oriana - Top Alo El conjunto que lució Oriana combina confort, color y diseño minimalista. @orianasabatini

Así está la relación de Oriana Sabatini con Gaby Sabatini tras ausentarse a su boda

Lejos de la estética que suele transmitir en redes, Oriana Sabatini enfrentó en los últimos meses una situación personal más compleja. La ausencia de Gaby Sabatini en su boda con Paulo Dybala generó una fuerte incomodidad en su entorno íntimo. Aunque históricamente mantuvieron un vínculo cercano, esta inesperada falta dejó una huella emocional.

Con el correr del tiempo, Oriana hizo pública su perspectiva sobre el tema, manifestando que la falta de comunicación previa a la ceremonia fue un factor determinante en su malestar. Si bien aclaró que no buscó generar un conflicto, dejó en evidencia que la situación le provocó tristeza y desconcierto, especialmente por tratarse de un momento tan significativo en su vida.

Oriana y Gabriela Sabatini La distancia con Gaby Sabatini sigue generando tensión familiar tras la boda. Redes sociales

A pesar del paso de los meses, la distancia entre ambas no logró resolverse. Oriana considera que la exposición mediática no hizo más que agravar el malentendido, y criticó la manera en que los medios retrataron la situación, defendiendo a su familia de comentarios que, según expresó, no se condicen con la realidad. En ese sentido, remarcó que no busca confrontaciones ni explicaciones, sino cerrar el capítulo con respeto y sin alimentar versiones ajenas.