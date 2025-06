Blumhouse confirmó la compra de la franquicia Saw: cuándo podría llegar una nueva película

Luego, en X escribieron: " Live or die. Make your choice. We made ours", lo cual se traduce como " Vive o muere. Elige. Nosotros elegimos". Estas frases son icónicas de la franquicia y fueron un claro guiño a los fanáticos, por lo que generaron mucha expectativa de cara a futuros estrenos con Tobin Bell como protagonista.

Blumhouse confirmación compra Saw Blumhouse eligió una forma muy especial para confirmar la compra de Saw. Captura X

Además, desde la cuenta oficial de Saw compartieron un posteo realizado en LinkedIn, donde Billy The Puppet expresó: "Me encanta volver a conectar con viejos colegas". Junto con esto, agregaron una fotografía muy antigua de James Wan y Leigh Whannell con el muñeco, es decir de los creadores de la franquicia que ahora trabajan para Blumhouse y recuperarán el control total sobre las películas.

Tras la cancelación del estreno de la película Saw XI (El juego del miedo 11), el icónico títere Billy compartió un inesperado mensaje que ilusionó a todos los fanáticos de la franquicia.