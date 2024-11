Derrumbe en Villa Gesell: la única sobreviviente se recupera y salió de terapia intensiva

En distintas entrevistas, Bonazza recordó el hecho y expuso la situación de su marido, quien finalmente falleció. "Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera", expresó.

Derrumbe Villa Gesell

"Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él. Me queda el consuelo de que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices", agregó en esta línea.

El marido de la mujer se llamaba Federico César Ciocchini y tenía 84 años. Por el hecho también murieron Mariano Raúl Troiano, Matías Chaspman, Ezequiel Matu, Dana Desimone, Fabián Gutiérrez, María Rosa Stefanic y Nahuel Stefanic.

Dónde se encontraba el hotel que se derrumbó en Villa Gesell

El edificio, de diez pisos, se encuentra a una cuadra y media de la playa, a metros del centro de y es una de las torres más importantes de dicha localidad balnearia. “Está situada en una zona privilegiada, en la cual usted podrá disfrutar de su estadía en nuestra ciudad con toda la comodidad y el mejor servicio”, según se detalla en la propia página oficial del apart.

En el mismo se detalla que se puede llegar al edificio desde la rotonda de la entrada de Villa Gesell, siguiendo por la Avenida Buenos Aires hasta que esta misma se cruza con la Avenida 1. Girando hacia la derecha y recorriendo sólo 60 metros más, ya se encuentra en las puertas de nuestro hotel. Av. 1 Nº 260 e/ Av. Buenos Aires y Paseo 103.

"Apart Hotel Dubrovnik es la mejor elección para sus vacaciones y recreo. Cuarenta y tres habitaciones con todo el confort y un personal dispuesto a todas sus necesidades", agrega.