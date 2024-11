Declararon culpables a los acusados por el crimen de Lara Fernández, la joven que asesinaron para robarle el celular

Además, González fue declarado culpable del homicidio del jubilado Hugo Domato, caso que fue enmarcado en el debate oral, y Strassera por dos robos.

"No es una sensación de alivio porque a mi hija no la voy a ver más. Yo tengo que ir a un cementerio y llevarle una flor", expresó Laura, madre de la víctima en declaraciones a Noticias Argentinas, al tiempo que reconoció: "Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo que correspondía para que estas tres de porquería no le roben y maten a nadie más en la calle y arruinen a otra familia".

En ese sentido, destacó la actuación de la fiscal Mariana Monti, quien consideró "la existencia de un plan en común" para salir a delinquir. Respecto al pedido de la querella y la fiscalía para que los imputados sean condenados a prisión perpetua, la mujer admitió que "no quiere ilusionarse" y sostuvo: "Espero que esa estrellita que iluminó a la fiscal, ilumine a los jueces".

Por otra parte, existe un cuarto detenido conocido como "Martincito", quien era menor al momento del robo y su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil. "Jamás va a ser juzgado", señaló la madre de la adolescente.

"Él se escapó dos veces del instituto de menores. En la primera quiso matar a una persona para robarle el auto en San Isidro y fue juzgado en un juicio abreviado a cinco años. Después lo capturaron en Lomas de Zamora a 10 cuadras de mi casa", indicó.