Dalma Maradona explicó el motivo por el que no consoló a Jana en el juicio: "Ella sabía"

Dalma Maradona explicó el motivo por el que no consoló a Jana en el juicio.

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió uno de los momentos más fuertes cuando el fiscal Patricio Ferrari mostró la imagen del Diez minutos después de su muerte. Ante eso, Dalma abrazó a su hermana Giannina, pero no a Jana. “Ella sabía”, indicó para explicar que su media hermana se esperaba ver esa imagen.

Ferrari mostró, delante de todos, las condiciones en las que fue hallado muerto Maradona, acostado en la cama con el abdomen hinchado y en completo abandono en el cuidado de su salud. “Quién les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara ”, indicó.

Fue entonces cuando presentó esa foto y aseguró que “cualquiera que piense en un familiar de ustedes, que lo vean así, tendido en una cama, desde hace varios días, les están mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato”.

Les mostraron una foto inédita de cómo murió su padre



Allí filmaron a Dalma y Giannina impactadas por la foto. Una de ellas se tapó la cara, mientras que la otra tenía lágrimas en sus ojos. Fue entonces que reveló: “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder”.

“Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar”, concluyó.