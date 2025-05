Una nueva serie que muestra una dura adolescencia y está basada en hechos reales ya sorprende a todos en Netflix: de cuál se trata

Por otro lado, la propuesta recibió críticas mayoritariamente positivas. En IMDb, cuenta con una puntuación de 7,3 sobre 10 basada en más de 1.400 valoraciones. FilmAffinity la califica con un 6,3 sobre 10. Los críticos elogian su enfoque fresco y su capacidad para mezclar géneros, aunque algunos señalan que la fusión de humor dramático puede resultar disonante para ciertos espectadores.

La trama sigue a Nino Scotellaro, un fiscal siciliano que ha dedicado su vida a combatir la mafia. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando es acusado y condenado por ser parte de la organización criminal que tanto ha perseguido. Tras perderlo todo, Nino decide ejecutar un elaborado plan de venganza, adoptando una nueva identidad y desdibujando la línea entre la legalidad y la criminalidad.

