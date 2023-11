Por esta razón, es muy importante releer y prestar mucha atención a cada término que se utiliza ya que un error puede cambiar totalmente el significado. Además, logrando una excelente redacción se fortalecen aspectos profesionales, laborales e indican una personalidad detallista y atenta.

Una de las inquietudes que presentaron varias personas giró en torno a la utilización del verbo marear en primera persona del singular en presente. No solo se tornó confuso respecto de la tilde, sino también en su composición. ¿Cómo se escribe, "Me maree" o "Me marié"?

Cómo se escribe: consenso o concenso Cómo se escribe: me maree o me marié

"Me maree" o "Me marié": cómo se escribe, según la RAE

La Real Academia Española indica en el Diccionario de la lengua española que la única manera correcta para el presente del singular de la primera persona (yo) del verbo marear es meree. Con doble e.

Este término hace referencia a producir malestar, náuseas y aturdimiento a alguien, es decir, marear.

Por otro lado, la construcción marié es a partir de la dicción de su palabra y por eso es la razón de que en el imaginario se agrega la i suplantando las e.

Cabe resaltar que el término marié no existe bajo ningún uso de la lengua española, según la RAE.