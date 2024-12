Arancelamiento de la educación universitaria: apenas el 5% de los estudiantes de la UBA son extranjeros

Un relevamiento realizado por la Universidad de Buenos Aires detalla la cantidad de alumnos de diferentes nacionalidades en formación. Autoridades de las facultades hablaron sobre la decisión del Gobierno de cobrar una cuota a no residentes y calificaron a esta medida como "una cortina de humo".

A 20 años de Cromañón, el papa Francisco recibió a Pato Fontanet: "No pierdan la ilusión"

Para poder entender la situación, C5N habló con Guillermo Duran decano de la Facultad de Exactas de la UBA y, con Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. " Lo primero que hay que decir es que es una noticia falaz, porque no hay estudiantes no residentes en la facultad ", comenzó su explicación Arias.

Esto se debe a que todo interesado extranjero que desee inscribirse en la universidad pública debe tener los papeles de la residencia: "Con lo cual, en realidad es una medida que está más vinculada a generar una falsa idea de que limitando a los extranjeros o limitando estas cuestiones puede ayudar al presupuesto universitario. No existe".

Embed - El GOBIERNO anunció el fin de la GRATUIDAD en SALUD y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA para los EXTRANJEROS

La cantidad de extranjeros en general en la Universidad de Buenos Aires es muy baja y, en un principio, explican que intentar cobrar un arancel no ayudaría con el tema del presupuesto. Lo que sí ocurre en las universidades son los estudiantes de intercambio, pero relacionados a convenios que se realizan con otras instituciones de Europa o Latinoamérica, y son pocos casos.

Según el último reporte de la UBA, que se puede acceder en su página web oficial, la universidad con más alumnos extranjeros es la Facultad de Medicina, con un total de 11.393 que representa el 22,52% del total de alumnos. Es la única que está por encima del 5% promedio. Para ver el reporte completo se puede ingresar al siguiente link: https://informacionestadisticauba.rec.uba.ar/facultades/.

"Es una medida para impactar, para desviar la discusión y para plantear que la discusión se encuentra en la mala administración y no en el desfinanciamiento que están haciendo actualmente", remarcó Ana. La medida que comunicó Adorni con bombos y platillos "no mueve para nada la aguja, nosotros ahora dependemos de lo que pase con el presupuesto, si todo sigue como parece, y no va a haber presupuesto nuevo, vamos a depender de la discrecionalidad del gobierno, lo cual es un problema".

En esta línea, Guillermo coincidió y aseguró que "en cuanto a cantidad, las últimas estadísticas que se mostraron no pasan del 5% en general. En Exactas rondaba en 4%, el único en el que ronda un poquito más es la facultad de medicina, no es uno cada tres como dijo Adorni, Facultad de Medicina tiene un poquito más de 20% de estudiantes extranjeros, uno cada cinco, pero es el caso que más tiene, Derecho tiene el 2%".

¿Cuáles son los requisitos para extranjeros?

Según Duran, existen muy pocos requisitos para poder ingresar a la universidad y no difieren de los pedidos en otras instituciones, como tener terminada la escuela media, que permite el acceso al Ciclo Básico Común. Al anotarse en la UBA con un documento extranjero, existe un período de espera de dos cuatrimestres para poder ya obtener el DNI argentino.

"Un manotazo para cambiar el eje de los debates y no una propuesta política de políticas públicas que quieran llevar adelante. Un absurdo cuantitativamente muy chiquito, supervirtuoso", explicó el decano porque muchos estudiantes extranjeros se quedan trabajando en el país, lo que termina siendo un aporte a la sociedad argentina.

universidad estudiantes uba

Duran, además, argumentó que para que esto ocurra se "tiene que modificar la Ley de Educación Superior, que es muy taxativa. Digo la educación pública superior, de las universidades, es no arancelada por esta ley que no hace ninguna distinción sobre sus argentinos nativos o residente, por lo tanto, si vos querés cobrarle a alguien obligatoriamente hay que modificarla".

Desde el Rectorado de la UBA informaron que los estudiantes extranjeros en el sistema universitario están regulados por dos leyes, una de ellas es Ley de Migraciones que establece en el art. 6 que los inmigrantes y sus familias deben tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación. También establece tres tipos de residencias:

Residencias transitorias: que no habilitan la obtención de un DNI.

Residencias temporarias: permite la obtención de un DNI temporal y puede acceder a estudiar.

Residencias permanentes: sin plazo de vencimiento y habilita la obtención de DNI permanente.

Además, de la Ley de Educación Superior cuyo artículo 2 bis prohíbe que los estudios de grado en educación superior de gestión estatal tengan aranceles, tasas o impuestos y establece la gratuidad. Para poder cambiar esto, el Gobierno tendría que modificar la ley por medio de un DNU o un nuevo proyecto en el Congreso que modifique ambos artículos.

¿Cuántos alumnos extranjeros estudian en la Universidad de Buenos Aires?

Reporte de 2022