El presidente del Consejo Interuniversitario rechazó que se arancele la educación universitaria a extranjeros

Víctor Moriñigo criticó que la medida no fue consultada con las universidades y afirmó que no modifica la situación presupuestaria de las casas de estudio. Además, afirmó que hay un error conceptual en el Gobierno al afirmar que no hay extranjeros no residentes estudiando en Argentina.