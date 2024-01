Alerta meteorológica por tormentas, ráfagas y granizo en 15 localidades argentinas

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormentas

Mendoza: precordillera de Las Heras, precordillera y valles de Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato y zona baja de Malargüe.

Neuquén: este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.