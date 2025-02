Alejandro Mancuso negó la denuncia por fraude en su contra: "Presenté todas las pruebas de que fui perjudicado"

"Me presenté en todas las audiencias en las que me llamaron y presenté todas las pruebas de que fui perjudicado. Tengo que hacerme responsable porque nadie tiene la culpa de que a mí me haya contratado una persona que nos dio cheques en forma de pago y nunca cumplió con los mismos", expresó Mancuso en diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata: .

Según el relato del exjugador, le hecho "esto surgió hace cinco años atrás, más o menos" y el mismo fue un evento que hicieron con ex jugadores en Mar del Plata donde los contrató un empresario que les pagó "con cheques".

"Yo pagué el evento y después cuando llegó la fecha de los cheques para cobrar la persona que nos contrató los declaró sin fondos, y los denunció para que la cuenta no se le manche, y entonces entraron los cheques por denuncia", señaló.

A su vez, el deportista detalló que le hizo juicio al empresario que lo estafó a él, pero que "el tipo se declaró insolvente" y no le pudo cobrar "absolutamente nada". Sin embargo, aseguró que eso no tuvo relación con su responsabilidad de pago a los miembros de la financiera que le habían cambiado los cheques, que son representados por el letrado local Gustavo Marceillac.

"Cuando me informa la gente la financiera que los cheques no se habían cobrado, a partir de ahí arrancó mi diálogo con ellos. Empezamos a entrar en un terreno de negociación hasta que llegamos a un acuerdo en el número a pagar", remarcó Mancuso.

"En los próximos días vamos a firmar un acuerdo escrito para presentar en el juzgado y se terminó. No se arrancó ningún juicio todavía porque estamos en el período de presentaciones y cada uno hizo su descargo. Así que todavía no hay juicio ni va a haber juicio porque nosotros vamos a llegar a un acuerdo firmado con el correr de estos días", aseguró tras explicar que actualmente la negociación se encuentra "en instancias de un acuerdo verbal".

Asimismo, el ex jugador tras ser consultado sobre como esta luego de lo sucedido, respondió: "Fui muy perjudicado, me da mucha bronca que se me nombre, porque a mí me contrataron para un evento, me pagaron con unos cheques que después los denunciaron, y me quedé con el quilombo de que pagué el evento y también tengo que afrontar el lío de la financiera, porque los chicos de la financiera no tienen absolutamente nada que ver, de la misma forma que no tengo nada que ver yo".

"Mi abogado está en contacto con el letrado de los chicos de la financiera; hay acuerdo verbal y cuando llegue a Buenos Aires vamos a firmar todo para presentar en el juzgado y que no se inicie ningún juicio, porque nunca hablamos de arrancar ningún juicio", completó.