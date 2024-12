Acosador suelto en la Ciudad: denunciaron que persigue a estudiantes, las graba y sube los videos a las redes

Se trata de Megan Ruiz, de 40 años, que acosa a menores de edad, y después sube las grabaciones a TikTok: "Me encantan esas nenas", "Me enamoré de la chica que acaba de pasar, me caí al piso" y "Prefiero las polleritas pero el short no se queda atrás", dicen algunos de los videos que se viralizaron.