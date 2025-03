Yanina Latorre explotó contra la China Suárez y afirmó que arruinó la vida de Mauro Icardi: "No tiene amigos"

Durante su visita al programa televisivo DDM: El diario de Mariana, Yanina Latorre señaló: "Desde que conoció a Icardi, la China no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace un chivito en Instagram, no tiene un trabajito. Vive con él, está con él, viaja con él…". Con estas palabras, hizo referencia al rumor de que podría tratarse de un acuerdo comercial craneado por el futbolista para darle celos a la madre de sus hijas.