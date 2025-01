Paramount confirmó la fecha de estreno de Scary Movie 6: cuándo llegará a los cines

Además, adelantaron que los hermanos Wayans regresarán en sus papeles originales, por lo que Marlon y Shawn interpretarán a Shorty Meeks y Ray Wilkins, respectivamente. Vale recordar que ellos solo estuvieron en las dos primeras entregas, por lo que el deseo de volver a verlos se remonta al 2001.

Scary Movie 6 estreno Así se confirmó la fecha de estreno de Scary Movie 6, con el formato estadounidense. Paramount Pictures

Ahora, el público fue por más y pidió que también vuelva Anna Faris como Cindy Campbell, ya que ella siempre fue la cara de las películas hasta la cuarta, ya que en la quinta hubo un cambio de rumbo. Por eso, la última fue la que menos dinero ingresó y tuvo a Ashley Tisdale y Simon Rex como principales protagonistas.

Nueva denuncia multimillonaria en Hollywood: extorsión, difamación e invasión a la privacidad

El actor y director de cine estadounidense Justin Baldoni realizó una denuncia multimillonaria contra Blake Lively y Ryan Reynolds, por lo que el escándalo entre las estrellas de la película It Ends With Us sumó un nuevo capítulo polémico en el mundo de Hollywood.