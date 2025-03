¿Vuelve Gustavo Cordera a Bersuit Vergarabat?: "No puedo contar mi vida sin contar la historia de la banda"

Durante casi 21 años, Gustavo Cordera estuvo al frente de Bersuit Vergarabat, banda que fundó en 1987 y a la que decidió ponerle fin de manera casi unilateral en el 2008. El resto de los músicos en principio tomaron otro camino, pero luego decidieron continuar con la banda sin su histórico líder. De cualquier manera, “El pelado” no se alejó de la música ya que se dedicó a su carrera solista, la cual lo llevó a grabar 6 discos de estudio.

“Estoy en una etapa de integración, revisando toda mi obra e integrándola de alguna forma”, expresó el cantante. Este mismo proceso fue el que lo llevó a recordar viejas épocas con la banda más importante de su vida, pero no fue lo único que alertó al público sobre una posible vuelta de su mítico líder. A principios de marzo, las redes sociales del Quilmes Rock anunciaron que Cordera sería parte del line up del festival y los rumores comenzaron a sonar más fuerte.

¿Es posible un regreso? ¿Qué debe pasar para que esta vuelta suceda? El propio cantante le respondió esto a C5N en una charla exclusiva: “Para que Cordera vuelva a Bersuit, Bersuit debería volver a Cordera. Es necesario que pasen las dos cosas. No solo yo debo volver, la banda tiene que retornar a mí. Yo tengo acercamiento con varios de los chicos pero tiene que ver con lo humano. Para mí el acercamiento más importante es el reconocimiento a ellos como seres humanos”.

El Pelado además, con mucha emoción, recordó viejas épocas junto a la banda y alimentó aún más los rumores de un posible regreso: “Vivimos una aventura artística que fue de las más intensas de toda mi vida. Yo no puedo contar mi vida sin contar la historia de Bersuit. Bersuit es mi vida. Esas personas me recuerdan constantemente, tienen un pedazo de mi como yo tengo un pedazo de ellos guardado en mi corazón. Es eso lo que me obsesiona, el reencuentro humano. Después si está eso, está todo.”





Bersuit Vergarabat - La argentinidad al palo

Cabe resaltar que Gustavo Cordera se presentará en Quilmes Rock el Día 3, mientras que Bersuit Vergarabat hará lo propio el Día 4, pero nada apaga la ilusión de los fanáticos que sueñan con volver a ver a su formación -casi- original arriba de un escenario. Por lo pronto, lo único confirmado, por el propio cantante, es que ya no grabará más discos y ya se encuentra planificando qué hará cuando se retire de la música.

“Hago canciones todos los días, voy a morir haciendo canciones, pero ya no haré más discos. Hacer un disco significa un trabajo de 9 meses. Ya hice 17 discos. Creo que he sido muy generoso y me merezco un descanso”, confesó Cordera a C5N. Además, el artista reveló sus planes futuros: “Hay vida después de los shows. Tengo ganas de escribir un libro, o agarrar un motorhome con amigos y recorrer el país con una guitarra. Quiero hacer talleres de composición para jugar con chicos en las escuelas”.